حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص و إصابة 178 آخرين بجروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة

توفي 7 أشخاص وأصيب 178 آخرون بجروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على إثر حوادث مرور سجلت بعدة ولايات من الوطن. حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لمصالح الحماية المدنية.

كما أضاف نفس المصدر أن عناصر الحماية المدنية لولاية الأغواط تدخلت من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ3 أشخاص. جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون داخل منزلهم العائلي ببلدية و دائرة أفلو.

في حين، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة إثر انفجار غاز المدينة داخل شقة بحي علي منجلي، ببلدية ودائرة الخروب. تسبب في إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية.