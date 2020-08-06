حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 191 آخرين بجروح خلال يوم

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 191 آخرون بجروح جراء وقوع العديد من حوادث المرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة مصالح الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة شخصين 02 وإصابة 16 آخرين مع تسجيل 10 تدخلات في حوادث المرور.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال جثث اربع 04 ضحايا توفوا غرقا في البحر وفي حاجز مائي خلال نفس الفترة، في كل من ولاية عنابة و الطارف و ولاية عين الدفلى.

للتذكير حصيلة الوفيات غرقى في البحر و المجمعات المائية منذ الفاتح من جوان 2020، بلغت 90 وفاة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب الوطني بـ 104 عملية تحسيسية عبر 15 ولاية.

بالإضافة إلى القيام بـ98 عملية تعقيم عبر 19 ولاية، شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.

كما قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 25 حريق منها 10 حريق غابة، و7 حريق أدغال، وحريق حشائش وأحراش، و8 حرائق محاصيل زراعية.

وأدت هذه الحرائق إلى إتلاف 1013 هكتار من الغابات، و30 هكتار من الأدغال، و407 هكتار من الحشائش، وكذا 3630 حزمة تبن و531 شجرة مثمرة.