حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 456 آخرين في يومين

توفي 8 أشخاص وأصيب 456 آخرون بجروح، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، إثر حوادث مرور. سجلت عبر عدة مناطق من الوطن، حسب ما أفادت به اليوم السبت، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما أوضح نفس المصدر، أن “أثقل” حصيلة سجلت بولاية سكيكدة بوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح. على اثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بلدية شرشار.

وخلال نفس الفترة تدخل غطاسو الحماية المدنية لولاية البليدة. من أجل انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 15 سنة وجد متوفي داخل سد ببلدية بني تامو.

كما تدخلت الحماية المدنية لولاية الجزائر على إثر تسرب غاز البوتان متبوع بانفجار داخل مطبخ منزل ببلدية القبة. أدى إلى إصابة شخص بحروق سطحية حيث تم “السيطرة على الحريق ومنع انتشاره” إلى باقي الأماكن المجاورة، وفق نفس.