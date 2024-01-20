حوادث المرور.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 484 آخرين خلال يومين

توفي 8 أشخاص وجرح 484 آخرون في حوادث مرور, شهدتها عدة ولايات من الوطن, خلال ال48 ساعة الأخيرة. حسب حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية, اليوم السبت.

وأوضح المصدر أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال نفس الفترة وفاة 3 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بولايتي الطارف وباتنة. كما قدمت الإسعافات الأولية إلى 27 شخصا تسمموا بأحادي أكسيد الكربون. المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه داخل مسكنهم عبر عدة ولايات من الوطن.