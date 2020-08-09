حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 142 آخرين بجروح في يوم واحد

لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب 142 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بسبب حوادث مرور في عدة مناطق من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية الوادي بوفاة ثلاثة أشخاص بعد اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 48، بلدية الحمراية، دائرة الرقيبة

وأضافت ذات المصالح، أنه وفيما يتعلق بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية فقد تم إخماد 40 حريقا منها 21 حريق غابة، 06 حريق أدغال، 06 حريق حشائش وأحراش، 07 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 209 هكتار من الغابات، 322 هكتار من الأدغال، 115 هكتار من الحشائش وكذا 1.500 حزمة تبن 1.742 شجرة مثمرة محروقة”.