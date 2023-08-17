حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 274 آخرين خلال 24 ساعة

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن حصيلة حوادث المرور. أين لقي تسعة (9) أشخاص حتفهم فيما أصيب 274 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. في عدة حوادث وقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من الوطن.

وأفادت بيان لذات المصالح أن أثقل حصيلة سجلت بولاية غليزان بوفاة 03 أشخاص وإصابة 02 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. على اثر انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 90 ببلدية بني زنطيس.

على صعيد آخر ،سمحت تدخلات جهاز حراسة الشواطئ خلال نفس الفترة . من إنقاذ 762 شخص من الغرق و”الموت المحقق”. كما تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 262 شخص، بالإضافة إلى تحويل للمراكز الصحية المحلية 71 شخصا. ولم يتم تسجيل حالات وفاة غرقا سواء في البحر أو في المجمعات المائية .

وفيما يخص تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية تم إخماد 25 حريقا من الغطاء النباتي منها 08 حرائق غابات و 04 حرائق أدغال بالإضافة الى 07 حرائق أعشاب وأحراش وكذا 04 حرائق أشجار مثمرة و حريقين أحزمة تبن على مستوى عدة ولايات .

أما فيما يتعلق بالتدخلات الخاصة بالتقلبات الجوية على إثر تساقط الأمطار بعدة ولايات، لاسيما بولايتي تمنراست وبرج بوعريريج، قامت نفس المصالح بعدة عمليات امتصاص لمياه الأمطار المتسربة لبعض السكنات والمنشآت العمومية ببلدية تمنراست ويعن امنقل، وتم إنقاذ 04 أشخاص كانوا محصورين بسبب ارتفاع مياه واد أبلسة وكذا إنقاذ 01 شخص على متن شاحنة صغيرة جرفته مياه واد سيليسكن ، فيما تتواصل عملية البحث عن شخص آخر، كما تم انتشال جثمان امرأة متوفية جرفتها سيول واد إيغهلي على متن سيارة.