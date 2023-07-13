حوادث المرور.. وفاة 9 أشخاص وإصابة 286 آخرين خلال الـ24 ساعة

توفي 9 أشخاص وأصيب 286 آخرون في حوادث مرور وقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن. حسبما أفاد به، هذا الخميس، بيان لمصالح الحماية المدنية.

من جهة أخرى، قامت فرق التدخل للحماية المدنية بانتشال جثة شخص متوفي غرقا. على مستوى شاطئ البحر مسموح للسباحة ببلدية بوزجار, بولاية عين تموشنت.

كما تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والأدغال وكذا المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة. من أجل إخماد 23 حريق من الغطاء النباتي على مستوى عدة ولايات من الوطن.