حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 349 آخرين خلال أسبوع

توفي 9 أشخاص وجرح 349 آخرون في 298 حادث مرور سجل على مستوى المناطق الحضرية. خلال الفترة الممتدة من الـ24 إلى الـ30 جانفي الفارط، حسب حصيلة أوردتها مصالح الأمن الوطني هذا الخميس.

كما أوضح المصدر, أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الفارط, فقد عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (28 ) حادثا. مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بحالتين (02) والجرحى بـ (30 ) جريحا.

وعن أسباب وقوع هذه الحوادث, أشارت معطيات مصالح الأمن إلى أنها تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة, نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان وكذا الإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى.

وفي هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما وضعت تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات 24 ساعة على 24 سا.