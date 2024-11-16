حوادث المرور.. 10 قتلى و430 جريحا خلال 48 ساعة

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 430 آخرون بجروح، على إثر وقوع حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب مصالح الحماية المدنية.

ووأوضحت حصيلة للمصالح نفسها، أنه خلال ذات الفترة، تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 15 شخصا. أصيبوا بالتسمم على إثر استنشاقهم لأحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه. داخل مسكنهم بكل من ولايات: الجزائر (3 أشخاص)، شخصين بكل من سعيدة، سكيكدة، قسنطينة وعنابة، وشخص ببشار.

في حين توفي شخص على إثر استنشاقه لأحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد داخل مسكنه العائلي. المتواجد بحي 200 مسكن، بلدية وادي العنب، دائرة شطايبي بعنابة.

ومن جهة أخرى، قامت عناصر الحماية المدنية بإخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة، بكل من ولايات الجزائر. قالمة وتبسة، وقد تسببت هذه الحرائق في إصابة 3 أشخاص بضيق في عملية التنفس.

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