حوادث المرور.. 11 قتيل و451 جريح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 451 أخرون، إثر وقوع 370 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من الـ15 إلى الـ21 أوت الجاري.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني في بيان لها أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي. فقد عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(+37) حادثا. وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ(+43) جريحا بينما انخفضت الوفيات بـ (-01) حالة.

وأشارت المعطيات إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة. نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة. وكذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.