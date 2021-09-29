حوادث المرور: 12 قتيلا و342 جريح خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 سبتمبر 301 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية. وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 12 شخصا وإصابة 3342 آخرين بجروح.

وحسب إحصائيات مصالح الأمن الوطني، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا بـ-(22)حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى ب(ـ-35)جريح، و ارتفاع عدد الوفيات بـ(+03)حالة، مقارنة بالأسبوع المنصرم.

وأرجعت ذات المصالح أسباب حوادث المرور بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق95%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان. بالإضافة إلى الإفراط في السرعة، والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، وأسباب أخرى متعلقة بالمركبة..

وعليه تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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