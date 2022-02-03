حوادث المرور..16 قتيلا خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 318 آخرين بجروح في حوادث المرور وقعت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي على مستوى المناطق الحضرية.

وفي هذا السياق سجلت مصالح الأمن الوطني قي بيان لها 284 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية.

وهذا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جانفي 2022، أسفر عنه وفاة 16 شخصا وجرح 318 آخرين.

كما أضاف البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +15 حادثا، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ +20 جريحا، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ +6 حالة.

وفي هذا السياق أشار البيان الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%.

وهذا نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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