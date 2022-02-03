حوادث المرور..16 قتيلا خلال أسبوع بالمناطق الحضرية
لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 318 آخرين بجروح في حوادث المرور وقعت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي على مستوى المناطق الحضرية.
وفي هذا السياق سجلت مصالح الأمن الوطني قي بيان لها 284 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية.
وهذا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جانفي 2022، أسفر عنه وفاة 16 شخصا وجرح 318 آخرين.
كما أضاف البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +15 حادثا، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ +20 جريحا، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ +6 حالة.
وفي هذا السياق أشار البيان الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%.
وهذا نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
وفي هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
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وفاة شخصين و إصابة 136 آخرين في حوادث المرور
كما لقي شخصان حتفهما وأصيب 136 آخرين بجروح، في حوادث مرور مختلفة وقعت خلال 24 ساعة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية عن تسجيل 2910 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن.
وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 2 الى 3 فيفري 2022 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا.
وفي سياق الحوادث المرورية، فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 119 تدخل من أجل عدة حوادث عبر عدة ولايات.
كما خلّفت هذه الحوادث الأخيرة، وفاة شخصين و إصابة 136 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.
في هذا الشأن، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية.
إنقاذ شخصين من الموت اختناقا بالغاز
كما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف و إنقاذ شخصين يعانيان من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون (CO)،
و المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر ولاية غليزان و ولاية باتنة، حيث تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا.