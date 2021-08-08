حوادث المرور: 176 جريح ولا وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 4150 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة، بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق، والأجهزة الأمنية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة. عبر كافة التراب الوطني بـ 65 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي. بالإضافة إلى القيام بـ 66 عملية تعقيم عبر كافة التراب الوطني. مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 145 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات. وخلفت هذه الحوادث وفاة 5 أشخاص بمكان الحوادث وإصابة 176 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

ولم تسجل أية وفيات بسبب حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة. حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية.

للعلم تدخلت وسائل الحماية المدنية من اجل إخماد 5 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة عبر ولايات الجزائر، البليدة، غرداية، البويرة وولاية وهران. أدت هذه الحرائق إلى وفاة امرأة متفحمة، على إثر حريق شب بمنزل متكون من غرفتين. الكائن بحي 120 مسكن ببلدية الهاشمية، ولاية البويرة.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية حالة وفاة غرقا على مستوى شاطئ قلاليم بالمكان المسمى التراغنة، ببلدية تنس ولاية الشلف.

وفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية لنفس الفترة. تم إخماد 21 حريق عبر مختلف ولايات الوطني. قدرت الخسائر بـ 291 هكتار من الغطاء النباتي منها 97 هكتار من الغابات، 103 هكتار أدغال، 90 هكتار من الحشائش. الى جانب 440 حزمة تبن ،3987 شجرة مثمرة، و98 نخلة.