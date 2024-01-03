حوادث المرور.. 2639 قتيل خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2023

كشف رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط. عن وفاة 2639 شخصا في حوادث المرور خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2023.

وقال بوشحيط خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أنّ العشرة أشهر الأولى من العام 2023، عرفت 7676 حادث مرور. ما تسبب في هلاك 2639 شخصاً، وإصابة 11881 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. مشيرا إلى أن غالبية الحوادث تمت في طرق غير مزدوجة نتيجة تصادمات رأسية بين المركبات. خاصة مركبات الوزن الثقيل ومركبات نقل المسافرين، إضافة إلى الدرّاجات النارية.

وعلى رأس أسباب هذه الحوادث، ركّز بوشحيط على السرعة المفرطة التي تكللت بـ 2200 حادث. فضلا عن المناورات الخطيرة والتجاوزات دون إتخاذ الإجراءات المناسبة، وذكر أنّ الحوادث وقعت بشكل خاص في المناطق الشمالية على غرار ولايات البويرة. عين الدفلى والبليدة التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات.

ومقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، أبرز بوشحيط إرتفاع عدد الحوادث بـ 49.76 بالمائة. فضلا عن إرتفاع في عدد الوفيات والجرحى بحوالي 48 بالمائة.

وأشار بوشحيط إلى أنّه بمناسبة الاحتفالات الأخيرة برأس السنة الميلادية الجديدة 2024، نفّذت مصالح الدرك مخططاً أمنياً شاملاً الوحدات القاعدية بجميل التشكيلات العملياتية والمفارز المتواجدة عبر التراب الوطني. لتوفير السكينة والطمأنينة والراحة للمواطنين، لا سيما عبر شبكات الطرقات الرئيسية والثانوية. وتميزّ بالزيادة في عدد الدوريات ونقاط الملاحظات والنقاط التحذيرية كذلك ونقاط التفتيش.

واعتبر بوشحيط أنّه تمّ تحقيق نتائج جدّ إيجابية من خلال هذا المخطط، عبر تأمين حركة المرور وتوفير جو من الانسيابية، ومحاولة التخفيف من حدّة حوادث المرور، بيد أنّ يومي الأحد والاثنين شهدا 33 حادثا مرويا تسببت في هلاك أحد عشر شخصا و55 جريحا.

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