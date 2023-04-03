حوادث المرور: 29 قتيل و1478 جريح منذ بداية شهر رمضان

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة حادث مرور التي وقع بمناطق متفرقة من الوطن، خلال الأيام الـ 9 الأولى من شهر رمضان.

وحسب ذات المصالح توفي 29 شخصا فيما أصيب 1478 آخربن بجروح متفاوتة الخطورة على إثر1057 حادث مرور. خلال الأيام الاولى من رمضان المعظم.

ووفقا لذات المصدر أنه وخلال الـ 48 ساعة الأخيرة لقي 11 شخصا حتفه وأصيب 382 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 276 حادث مرور وقع بمناطق متفرقة من الوطن. وبهذا ترتفع حصيلة الحوادث خلال الأيام التسعة الأولى من الشهر الفضيل إلى 29 وفاة و1478 إصابة.

وعرفت ولاية باتنة أثقل حصيلة من الوفيات بشخصين وإصابة 2 آخرين بجروح، على إثر حادث اصطدام وقع بين شاحنتين وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 87 ببلدية الشمرة.

كمانشرت ذات المصالح حصيلة حوادت متفرقة خلال نفس الفترة اين تم تقديم الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص لديهم بداية اختناق جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم ببلدية سكيكدة.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد 6 حرائق حضرية، صناعية، مختلفة وحريق أشجار مثمرة بكل من ولايات الجزائر، خنشلة وعين تموشنت. أدت هاته الحرائق إلى التهام ألسنة اللهب ل 375 شجرة مثمرة بولاية خنشلة.