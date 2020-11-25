حوادث المرور: 3 وفيات و 128 جريح خلال 24 ساعة الأخيرة

خلفت حوادث المرور المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات وفاة 03 أشخاص وإصابة 128 آخرين بجروح مختلفة.

وحسبما بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 05 أشخاص مختنقين.

وهذا على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة داخل مسكنهم الكائن ببلدية ودائرة الماء الأبيض بتبسة.

وتم التكفل بالضحايا بعين المكان قبل تحويلهم الى المستشفى المحلي, يضيف البيان.

وسجلت مصالح الحماية المدنية لسوق أهراس امرأة متوفية تبلغ 49 سنة، نتيجة استنشاقها للغاز المنبعث من قارورة غاز البوتان بمسكنها.

وتدخلت من جهتها عناصر الحماية المدنية لإخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولاية الشلف وتبسة و تمنراست.

وأدت هذه الحرائق الى اصابة شخصين بصعوبة في التنفس على اثر حريق شب بشقة بحي 104 مسكن بلدية ودائرة الماء الأبيض.

وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المؤسسة الاستشفائية المحلية.