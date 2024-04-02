حوادث المرور.. 32 قتيل و1311 جريح خلال أسبوع

أفادت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة لها نشرتها اليوم الثلاثاء، بوفاة 32 شخصا وإصابة 1311 جريحا، إثر وقوع 1048 حادث مرور عبر عدد من ولايات الوطن، في الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مارس المنصرم.

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة لهذه الحوادث سجلت بولاية بومرداس، بوفاة 5 أشخاص و جرح 22 آخرين. إثر وقوع 25 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 979 تدخلا في مجال مكافحة الحرائق. مما سمح بإخماد 628 حريقا (منزلية، صناعية وحرائق مختلفة)، فيما سجلت أهمها بالجزائر العاصمة (95 حريقا)، تلمسان (40) والبليدة (33).

وفي مجال العمليات المختلفة، سجلت الحصيلة قيام مختلف وحدات الحماية المدنية بـ5760 تدخلا خلال نفس الفترة، من أجل إنقاذ 465 شخصا في حالة خطر و تغطية 4875 عملية إسعاف أخرى.

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