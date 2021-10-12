حوادث المرور..33 قتيلا و1408 جريح خلال أسبوع

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، 1190 حادث مرور. أسفر عن وفاة 33 شخصا وإصابة 1408 بجروح مختلفة.

وسجلت أثقل حصيلة في ولاية تيارت، بـ13 حادث مرور، خلف 6 قتلى و16 جريحا تم تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ1509 تدخلا سمحت بإخماد 1184 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها في ولاية الجزائر التي سجلت 115 تدخل إثر 84 حريقا.

وسجلت الحماية المدنية خلال نفس الفترة، 4490 تدخل لتغطية 3932 عملية إسعاف وإنقاذ 258 شخص من الخطر. وتدخلت 11606 مرة في إطار الإجلاء الصحي لإســعاف وإجلاء 11000 جريح ومريض إلى المستشفيات.

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