حوادث المرور.. 35 قتيلا و 1392 جريحا خلال أسبوع

توفي ما لا يقل عن 35 شخصا وأصيب 1392 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 1119 حادث مرور، وقع بمناطق مختلفة من الوطن حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الحصيلة تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و27 جانفي الجاري. حيث تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية تبسة بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث وجرح 16 آخرين على اثر16 حادث مرور.

وبخصوص العمليات المختلفة، المسجلة خلال نفس الفترة تم إنقاذ 369 شخص في حالة خطر وتغطية 4940 عملية إسعاف.

كما قامت ذات الوحدات بإخماد “640 حريق منزلي صناعي وحرائق مختلفة، أهمها سجل بولاية الجزائر ب 82 حريق، وهران ب 50 حريق وولاية تلمسان بـ 40 حريق، حسب ذات المصدر.

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