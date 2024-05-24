حوادث المرور:  35 قتيلا و207 جريح خلال أسبوع

سجلت مصالح الدرك الوطني، وفاة 35 شخصا وإصابة 207 آخرين بجروح على إثر وقوع 142 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت ذات المصالح تسبب السائقون تسببوا في 131 حادثا، منها 14 بسبب السير على اليسار, 19 بسبب تغافل السواق، و15 بسبب عدم احترام المسافة الأمنية، فيما تسبب المارة في 11 حادثا.

وصرح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, الرقيب أول عبد الحميد عمراني، لـ وأج، أن العامل البشري يبقى “المتسبب الرئيسي” في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور.

وأشار الرقيب أول عبد الحميد عمراني إلى أن ولاية البويرة سجلت أكبر عدد من هذه الحوادث بـ 14 حادثا، تليها قسنطينة وبومرداس بـ 8، ثم تلمسان وسطيف بـ7.

وأضاف ذات المسوؤل أن عدد حوادث المرور عرف ارتفاعا بـ +2 وفي عدد الجرحى بـ +6 مقابل “انخفاض” في عدد الضحايا بـ -7 قتلى.