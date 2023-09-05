حوادث المرور.. 39 قتيل  و 1869 جريح خلال أسبوع

توفي 39 شخصا وجرح 1869 آخرون في حوادث مرور إثر وقوع 1436 حادث عبر مختلف ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 27 أوت و2 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد سجلت أثقل حصيلة بولاية إليزي بوفاة 4 أشخاص. وجرح 7 آخرين إثر وقوع 5 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ2445 تدخل سمح بإخماد 1693 حريق. منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ172 حريق، عنابة (109) وسكيكدة (98).