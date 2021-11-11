حوادث المرور.. 4 قتلى و294 جريح خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

سجلت مصالح الأمن الوطني 244 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 نوفمبر. أسفر عنه وفاة 04 أشخاص وإصابة 294 آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني ف بيان لها، حصيلة الحوادث عرفت مقارنة بالأسبوع المنصرم. وتراجعت بـ33 حادث، وإنخفض عدد الجرحى بـ39 جريح و13 حالة وفاة.

العنصر البشري السبب الرئيس في حوادث المرور..

وأشارت المديرية أن أسباب حوادث المرور تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94%. نتيجة عدم احترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة أثناء التقلبات الجوية. كما لا يقيد السائقون بمسافة الأمان والإفراط في السرعة. إضافة إلى الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، وعدة أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور. وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها عدة ولايات من الوطن.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا / 24 سا.

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سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة عدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة. والتي تسببت في غلق العديد من الطرقات بالجزائر العاصمة.

حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثة إنزلاق تربة على بناية فوضوية بحي العصافير ببلدية راس حميدو. كما إنزلقت بذات البلدية تربة بجانب 05 بنايات فوضوية.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية على مستوى بلدية بوزريعة على إثر انهيار جدار خارجي لمنزل. كما تدخلت ذات المصالح من اجل امتصاص مياه داخل نفق شوفالي وكذا إمتصاص مياه داخل نفق “كليرفال”.

كما شهد الطريق الرابط بين بن عكنون وعين البنيان تجمع كبير للمياه، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إمتصاصه. وعلى مستوى بلدية درارية إنهار جزء من جدار خارجي بملعب واد الرمان.

وببلدية الشراقة انهار جدار العزل بحي المنظر الجميل عين البنيان بدون خسائر بشرية.

كما تدخلت الحماية المدنية ببلدية بولوغين من أجل عملية امتصاص مياه الأمطار في الطابق الثاني لبناية طابق ارضي+02.

كما تدخلت ذات المصالح ببلدية الرويبة من اجل عملية امتصاص مياه الأمطار في الطابق الخامس لبناية طابق ارضي+5. وببلدية باب الواد أنزلقت التربة بجانب عدة بنايات فوضوية بـ61 شارع توار.

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