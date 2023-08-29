حوادث المرور.. 40 قتيلا و 2013 جريحا خلال أسبوع

قتل 40 شخصا، وأصيب 2013 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت في بعض ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة مابين الـ20 والـ26 أوت الجاري.

وحسب حصيلة أسبوعية أوردتها مصالح الحماية المدنية، أثقل حصيلة لهذه الحوادث سجلت بولاية الجلفة بـ12 وفاة مع 43 جريحا على إثر 26 حادث مرور.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ2388 تدخلا حيث سمحت بإخماد 1640 حرائق مختلفة منها حرائق منزلية. وصناعية. حيث سجل أبرزها بالجزائر عاصمة بـ 219 حريق وولاية بجاية بـ 170 حريق، في حين سجلت ولاية عنابة 127 حريق.

كما قام أعوان الحماية المدنية بـ5330 تدخلا في مختلف هذه الحوادث المأساوية. حيث تمكنوا من إنقاذ 448 شخص في حالة خطرة وإسعاف 4625 حالة.