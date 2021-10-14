حوادث المرور: 41 قتيلا و236 جريح خلال أسبوع

سجلت مصالح الدرك الوطني، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 أكتوبر، 134 حادث مرور، عبر مختلف ولايات الوطن.

وأفادت حصيلة الدرك الوطني، أن حوادث المرور أسفرت عن وفاة 41 شخصا، وإصابة 236 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وسجل أكبر عدد من الحوادث بكل من العاصمة بـ9 حوادث، وعين الدفلى بـ8 حوادث، والمدية بـ7 حوادث، والبويرة وتيبازة بـ6 حوادث.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp