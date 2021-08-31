حوادث المرور.. 43 قتيلا و1612 جريحا خلال أسبوع

لقي 43 شخصا مصرعهم وأصيب 1612 بجروح في حوادث المرور خلال الأسبوع المنصرم، عبر مختلف ربوع الوطن.

وأوضح بيان للديرية العامة للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت في الجزائر العاصمة، بـ115 حادث أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 101 آخرين.

وسجلت ذات الوحدات خلال نفس الفترة 1983 تدخلا سمح بإخماد 1411 حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، من بينها 194 تدخل وإخماد 144 حريق بالعاصمة.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 349 عملية تحسيسية بخصوص الوقاية من فيروس كورونا عبر كافة التراب الوطني، و359 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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