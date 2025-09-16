حوادث المرور.. 46 قتيلا خلال أسبوع

لقي 46 شخصا حتفهم وأصيب 1936 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت خلال أسبوع في ولايات عديدة.

و أوضحت حصيلة أسبوعية للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري. 2638 تدخلاً من أجل 1483 حادث مرور، أدت إلى وفاة 46 شخصا وجرح 1936 آخرين.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية البيض بوفاة 6 أشخاص في مكان الحادث وجرح 29 آخرين على إثر 12 حادث مرور.

كما سجلت خلال نفس الفترة 8 وفيات غرقا، 5 من بينها في البحر و3 وفيات في المجمعات المائية، فيما تمكن جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام. من إنقاذ 1236 شخصا، مع تقديم الإسعافات الأولية لـ 696 شخصا. وتحويل 93 شخصا للمراكز الصحية.

أما فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، فقد تم إخماد 100 حريق من الغطاء النباتي، فضلا عن قيام وحدات الحماية المدنية بإخماد 1667 حريقا منها منزلية وصناعية، من بينها 273 حريقا بولاية الجزائر العاصمة، 89 حريقا بسكيكدة، و 79 حريقا بجيجل.

إلى جانب ذلك، قامت مصالح الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة بـ 5328 تدخلاً من أجل إنقاذ 425 شخصا. في حالة خطر وتغطية 4719 عملية إسعاف.