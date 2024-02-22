حوادث المرور: 48 قتيل وأزيد من 200 جريح خلال أسبوع

سجلت مصالح الدرك الوطني، على مستوى مناطق اختصاصها، خلال الأسبوع الجاري، وفاة 48 شخصا وإصابة 214 آخرين بجروح على إثر وقوع 135 حادث مرور.

أوضح رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، في تصريح لوأج، اليوم ، أن عدد حوادث المرور عرف ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي بواقع 19 حادثا وكذا في عدد الوفيات ب17 حالة.

كما ان ولاية الجزائر سجلت أكبر عدد من هذه الحوادث بـ 11 حادثا، متبوعة بكل من البليدة بـ 9 حوادث والبويرة وقسنطينة بـ 6 حوادث في كل منهما.

وأرجع الرائد بوشحيط هذا الارتفاع إلى عدم التقيد بقواعد المرور والسياقة السليمة من طرف مستعملي الطريق، فضلا عن حالة بعض الطرقات، خصوصا خلال التقلبات الجوية.