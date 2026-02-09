حوادث المرور.. 5 وفيات و166 جريحا خلال يوم واحد فقط

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 وفيات جراء وقوع حوادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فقد بلغ إجمالي التدخلات 3431 تدخلًا. أي بمعدل تدخل كل 25 ثانية.

فبخصوص حوادث المرور، فقد تمّ تسجيل 137 تدخلًا، أسفرت عن 166 جريحًا و 05 وفيات، خلال الفترة المذكورة.

كما سجلت ذات المصالح 9 تدخلات بخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، حيث تمّ إسعاف 7 أشخاص، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

