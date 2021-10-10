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حوادث المرور: 6 قتلى و138 جريح خلال نهاية الأسبوع بالمناطق الحضرية

بقلم فطومة حيدر
حوادث المرور: 6 قتلى و138 جريح خلال نهاية الأسبوع بالمناطق الحضرية
حوادث المرور
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سجلت مصالح الأمن الوطني، يومي 8 و9 أكتوبر، 118 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية. أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 138 آخرين بجروح.

وأرجعت مصالح الأمن الوطني أن السبب وراء  حوادث المرور هو العنصر البشري بالدرجة الأولى. وعليه تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة. وتضع  تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548  وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

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