حوادث المرور: 6 قتلى و446 جريح خلال أسبوع في المناطق الحضرية

سجلت مصالح الأمن الوطني 354 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 28سبتمبر إلى 04 أكتوبر. أسفر عنه وفاة 06 أشخاص وإصابة 446آخرين بجروح.

وحسب مصالح الأمن الوطني، إرتفعت حصيلة الحوادث هذا الأسبوع بـ (+53)حادث، وإرتفع عدد الجرحى بـ (+104) جريح، وانخفض عدد الوفيات بـ (-06) حالة. وهذا مقارنة بحصيلة حوادث المرور خلال الأسبوع الماضي..

وترجع ذات المصالح أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجةعدم احترام قانون المرور. عدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة، والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وعليه تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp