حوادث المرور: 62 قتيل و323 جريح خلال أسبوع 

سجلت مصالح الدرك الوطني وفاة 62 شخصا وإصابة 323 أخرين بجروح إثر وقع 186 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وحسب ذات المصالح فقد تم تسجيل هذه الحوادث على مستوى إختصاصها حيث يبقى العامل البشري المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث .

كما أضاف المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، عبد الحميد عمراني نقلا عن الإذاعة الجزائرية فقد تسبب السائقين في 170 حادثا من بينها 34 بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات، نتيجة تغافل السائقين، 19 بفعل السير على اليسار, فيما تسبب المارة في 2213 حادثا.

وجاءت ولاية البويرة في المركز الأول من حيث أكبر عدد من هذه الحوادث بـ 12 حادثا. متبوعة بكل من الجزائر العاصمة بـ11 حادثا. وتليها بومرداس وتبسة بـ10 حوادث.

وعرف عدد حوادث المرور ارتفاعا بـ +33 وكذا في عدد الضحايا بـ +3 والجرحى بـ +104.