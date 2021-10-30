حوادث المرور: 7 قتلى و290 جريح خلال يومين

تسببت حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة في وفاة 7 أشخاص وإصابة 290 آخرين مختلفة ومتفاوتة الخطورة بعدة ولايات. حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأفادت ذات الحصيلة أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لتقديم الإسعافات لـ 12 شخصا إختنقوا بغاز احادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة. وذلك بكل من ولاية البليدة، المدية، وسعيدة، وتم الكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المراكز الصحية المحلية.

كما تمكنت عناصر الحماية المدنية من إخماد 05 حرائق، بكل من الجزائر، برج بوعريريج، أم البواقي، تبسة وغليزان. وبخصوص منع إنتشار وباء كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ53 عملية تحسيسية لتحسيس المواطنين. كما أشرفت على 18 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية والمجمعات السكنية والشوارع بالأحياء والمدن.

وفي نفس السياق، أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في إنقلاب سيارة من نوع “تويوتا هيليكس” بولاية تمنراست.

طالع أيضا:

كما تسبب حادث إصطدام بين حافلة من نوع طيوطا لنقل المسافرين و سيارة في إصابة 4 أشخاص بجروح. تم تحويلهم فورا الى المستشفى من قبل الحماية المدنية. ووقع الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بسيدي عيش بالمكان المسمى الشط.

ووقع حادث آخر في البويرة على الساعة 19سا26د على مستوى الطريق الوطني رقم 5 المكان المسمى دوبة بلدية احنيف. المتوفي كان على متن الدراجة اما صاحب السيارة له جروح يبلغ من العمر 29 سنة تم اسعافه و نقله الى مستشفى أمشدالة.

فيما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى. وتبقى الحيطة و الحذر واجبة من أجل تفادي حوادث المرور.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp