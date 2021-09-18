حوادث المرور: 7 قتلى و341 جريح خلال 48 ساعة الأخيرة

تسببت حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر، في وفاة 7 أشخاص وإصابة 341 آخرين، في عدة ولايات.حسب ما أوردته حصيلة للحماية المدنية اليوم السبت.

وأفادت الحصيلة، أن عناصر الحماية المدنية تمكنت من إنتشال جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة.توفي غرقا في حاجز مائي بمزرعة سي لخضر ببئر توتة في الجزائر العاصمة.

كما سجلت الحماية المدنية في نفس الفترة 14 حريقا عبر عدة ولايات من الوطن. منها 7 حرائق غابات، 3 حرائق أدغال، حريقين للاحراش وكذا حريقين للمحاصيل الزراعية.وتسببت في إتلاف 25 هكتارا، 10 هكتارات أدغال، 9 هكتارات من الحشائش، و240 شجرة مثمرة و 550 حزمة تبن.

وبخصوص الوقاية من فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 60 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.كما سجلت 45 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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