حوادث المرور: 7 قتلى و581 جريحا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

لقي 7 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 581 آخرون بجروح، إثر حوادث مرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات.

ووفقا لحصيلة للحماية المدنية اليوم السبت سجل حراس الشواطئ ، 984 تدخلاً، سمح بإنقاذ 617 شخصاً من الغرق.

كما تمّ اسعاف 270 شخصاً، فيما لقي 6 أشخاص حتفهم غرقاً على مستوى ولايات الطارف، مستغانم، عنابة، بومرداس وبجاية.

في حين سجلت الحماية المدنية 3 حالات وفاة غرقا على مستوى البرك المائية بولايتي عنابة والطارف.

أما فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، الأدغال، حرائق المحاصيل الزراعية والنخيل، فتمّ إخماد 46 حريقاً من الغطاء النباتي.

وتم احصاء حريق غابي، 10 حرائق أحراش و3 حرائق أشجار مثمرة.

وفي إن قزام، تمّ إنقاذ 6 أشخاص كانوا عالقين داخل واد محصورين بالمكان المسمى واد “تين الهوى”.