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الوطني

حوادث المرور.. 7 وفيات و222 جريح خلال 24 ساعة الأخيرة

بقلم ع.ع
حوادث المرور.. 7 وفيات و222 جريح خلال 24 ساعة الأخيرة
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 222 آخرين بجروح إثر وقوع 180 حادث مرور عبر مختلف مناطق الوطن في الفترة الممتدة من الـ22 إلى الـ23 أوت الجاري، حسب حصيلة أوردتها،هذا الأربعاء، مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن عدد الوفيات جراء حوادث المرور منذ الفاتح ماي إلى غاية صبيحة اليوم. ارتفع الى 639 وفاة، فيما بلغ عدد الجرحى 23025 جريح.
كما أشار المصدر أن العدد الإجمالي لحوادث ارتفع الى 19250 حادث.

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