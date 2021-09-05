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حوادث المرور: 722 قتيل أقل من 29 سنة خلال السداسي الأول من السنة الجارية

بقلم فطومة حيدر
حوادث المرور: 722 قتيل أقل من 29 سنة خلال السداسي الأول من السنة الجارية
حوادث المرور
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تسببت حوادث المرور، خلال السداسي الأول من سنة 2021 في وفاة 722 شخص، وإصابة 9638 آخرين  بجروح متفاوتة، لأشخاص لم تتجاوز أعمارهم 29 سنة.

وحسب حصيلة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، فإن نسبة الوفيات للأشخاص الأقل من 29 سنة في حوادث المرور تمثل 46.08 من إجمالي وفيات حوادث المرور، وبلغت نسبة الجرحى 58.15 بالمئة.

وجاء في الحصيلة، أن عدد القتلى في حوادث المرور البالغين من العمر أكثر من 50 سنة بلغ 391 قتيل، و2401 جريح، على المستوى الوطني.

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