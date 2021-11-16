حوادث المرور.. 77 قتيل و389 جريح خلال 15 يوما

سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري، 204 حادث مرور على مستوى عدة ولايات. تسببت هذه الحوادث في وفاة 77 شخصا وإصابة 389 آخرين بجروح مختلفة.

كما حجزت ذات الوحدات خلال نفس الفترة،165.808 قرصا مهلوس من مختلف الأنواع، ومبلغ 2.162.850 دج و350 أورو من عائدات الترويج. بالإضافة إلى توقيف 114 شخص وحجز 22 وسيلة نقل.

وتمكنت من ضبط وحجز 90939 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام. مع حجز 7 وسائل نقل وتوقيف 21 شخصا.

كما تمكنت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، من حجز 278 قنطار و80 كلغ من مادة التبغ، و354.425 كيساً من نفس المادة. و20.930 علبة سجائر من مختلف العلامات، بالإضافة إلى حجز 10 وسائل نقل وتوقيف 17 شخصا.

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كما لقي شخصان مصرعهما في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 28 بولاية سطيف.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين سياحيتين بمدخل بمدخل رأس ايسلي ببلدية الرصفة على مستوى الطريق الوطني رقم 28. كما تسبب الحادث في وفاة شخصين وهما أب في العقد الخامس من عمره وإبنه في العشرينيات من العمر.

كما أصيب 17 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الاثنين بالطريق الوطني رقم ثلاثة قرب بلدية الحجيرة، بتقرت.

وحسبما استفيد من مصالح الحماية المدنية، تمثل هذا الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تضمن خط سكيكدة – حاسي مسعود. وذلك عند النقطة الكيلومترية 599 بتراب بلدية الحجيرة (ولاية تقرت)، استنادا الى نفس المصدر.

وقد جرى نقل المصابين الى المؤسسة الاستشفائية “المجاهد باشي معمر” بالحجيرة لتلقي الاسعافات الطبية اللازمة وفقا لما أشير اليه.

ومن جهتها، قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث.

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