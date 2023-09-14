حوادث المرور.. 8 قتلى و193 جريح خلال الـ24 ساعة الأخيرة

هلك 8 أشخاص وأصيب 193 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة على مستوى عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عنابة بوفاة 3 أشخاص. وإصابة آخر بجروح على إثر انحراف سيارة واصطدامها بعمود كهربائي.

من جهة أخرى، قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام خلال نفس الفترة ب 103 تدخلا. سمح بإنقاذ 73 شخصا من الغرق والموت المحقق. وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ50 شخصا، بالإضافة إلى تحويل 7 آخرين للمراكز الصحية.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية من أجل اطفاء 5 حرائق مست الغطاء النباتي بولايات تيزي وزو ، سوق اهراس، سطيف، عين الدفلى والشلف حيث سمح “التدخل السريع والفعال” بإخماد هذه الحرائق ومنع انتشارها، يضيف نفس المصدر.