حوادث المرور.. 54 قتيلاً و245 جريحاً خلال أسبوع

لقي 54 شخصاً حتفهم، فيما أصيب 245 آخرون بجروح. إثر 156 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع المنصرم. حسب ما أعلنت عنه مصالح الدرك الوطني.

وأوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب أول عبد الحميد عمراني، أن ولاية البويرة سجلت أكبر عدد من الحوادث بـ 11 حادثاً. تليها ولاية قسنطينة بـ 8 حوادث، ثم ولايتي بومرداس وباتنة بـ 7 حوادث لكل منهما.

وتم تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث بـ (+23)ـ وفي عدد الضحايا بـ (+22) وكذا في عدد الجرحى بـ (+31)، مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وأكد الرقيب أول عمراني أن العامل البشري يبقى المتسبب الرئيس في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور.

كما دعا إلى ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة. من خلال تخفيض السرعة واحترام مسافة الأمان ومراعاة الأولوية وإشارات المرور.