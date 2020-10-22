حوادث مرور: تسجيل إرتفاع محسوس في عدد الحوادث والوفيات خلال أسبوع

عرفت حصيلة حوادث مرور هذا الأسبوع ارتفاعا محسوسا قدر بـ (+30) حادث وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ (+12).

فيما سجلت الوفيات ارتفاعا بـ (+06) حالة مقارنة بالأسبوع الفارط.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن حوادث المرور عرفت إرتفاعا في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وتم تسجيل خلال ذات الفترة 310 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية أسفر عن وفاة 15 شخصا وجرح 367 آخرين.

وتشير المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة.

وذلك نتيجة عدم إحترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.