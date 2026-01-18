حوادث مرور.. وفاة 11 شخصا في 24 ساعة

لقي 11 شخصًا حتفهم، وأصيب 213 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حوادث مرور متفرقة سُجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة. عبر عدة ولايات من الوطن.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، صدر اليوم الأحد، أن وحداتها تدخلت في 171 حادث مرور خلال نفس الفترة، شملت اصطدامات بين مركبات. وانحرافات عن الطريق، إضافة إلى حوادث دهس.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحوادث أسفرت عن إصابة 213 شخصًا بجروح مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية. لتلقي العلاج اللازم، في حين تم تسجيل وفاة 11 شخصًا، سواء في عين المكان. أو متأثرين بإصاباتهم البليغة.

و جددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطريق إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، واحترام السرعة القانونية. وتفادي السياقة في حالة التعب أو التهور، من أجل الحد. من حوادث المرور وحماية الأرواح.