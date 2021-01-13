حوادث مرور: وفاة 15 شخصا وإصابة 917 آخرين بجروح الأسبوع الفارط

سجلت وحدات الحماية المدنية الأسبوع الفارط 19913 تدخل، ووفاة 15 شخصا وجرح 917 آخرين في حوادث مرور.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن حصيلة حوادث مرور تم تسجيلها في الفترة مابين 03 إلى 09 جانفي 2021.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، والإجلاء الصحي.

كما قامت ذات المصالح بـ 1490 تدخل من أجل 864 حادث مرور أدت إلى وفاة 15 شخص و جرح 917 آخرين تم إسعافهم.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية تلمسان بوفاة 03 اشخاص وجرح 14 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 838 تدخلا سمح بإخـماد 532 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.