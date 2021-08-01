حوادث مرور: وفاة 17 شخصا وإصابة 518 آخرين في خلال الـ72 ساعة الأخيرة

توفي 17 شخصا وأصيب 518 آخرون بجروح، على إثر حوادث مرور وقعت بعدة مناطق من الوطن خلال الـ72 ساعة الأخيرة. حسب حصيلة قدمتها، اليوم الأحد، مصالح الحماية المدنية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل انتشال ضحيتين متوفيين غرقا في البحر. الأولى على مستوى شاطئ إيغيل حساين بولاية بجاية، و يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 23 سنة. أما الضحية الثانية فكانت بالمنطقة الصخرية صخرة العجوز ببلدية ودائرة عين الترك ولاية وهران. وهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة.

وأضاف البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت خلال ذات الفترة من أجل إطفاء عدة حرائق مختلفة بكل من قسنطينة، باتنة. وهران، الأغواط الى جانب ولاية المدية أين تم التدخل لإخماد حريق شب بمسكن أرضي بحي بابا علي ببلدية وولاية المدية. وخلف حروق من الدرجة الثانية لثلاثة أشخاص، نقلوا إلى المستشفى المحلي من قبل عناصر الحماية المدنية.