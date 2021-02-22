حوادث مرور: وفاة 19 شخصا وإصابة 99 آخرين خلال 48 ساعة

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 99 آخرون بجروح، إثر 47 حادث مرور عبر عدد من ولايات الوطن خلال 48 ساعة.م

وحسب حصيلة أوردتها القيادة العامة للدرك الوطني، اليوم الاثنين، فقد عاينت من 19 إلى 21 فيفري الجاري 47 حادث مرور.

وأدت في مجملها إلى وفاة 19 شخصا وجرح 99 آخرين في كل من ولايات باتنة وبجاية وبسكرة والبويرة وتمنراست وتلمسان.

بالإضافة الى تيارت، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة وقالمة ومستغانم والمسيلة ومعسكر، وهران، البيض وبرج بوعريريج.

إضافة إلى ولايات بومرداس وتندوف والوادي وخنشلة وتيبازة وين الدفلى والنعامة وغليزان.