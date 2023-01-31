حوادث مرور.. وفاة 21 شخصا وجرح 908 آخرين خلال أسبوع

توفي 21 شخصا و جرح 908 آخرين في حوادث مرور مختلفة سجلت خلال الأسبوع الأخير عبر عديد الولايات من الوطن.

كما أوضح بيان الحماية المدنية، أن أثقل حصـيلة أسبوعية (من 22 إلى 28 يناير الجاري)، سجلت في ولاية المنيعة. بوفاة 5 أشخاص و جرح 17 آخرين على إثر 3 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 946 تدخلا سمحت بإخماد 541 حريق منها حرائق منزلية و صناعية وحرائق مختلفة. أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 96 حريق, وهران بـ 52 وعنابة بـ 37 حريق. بالإضافة إلى تسجيل 6387 تدخلا آخرا لعمليات مختلفة في نفس الفترة من أجل إنقاذ 594 شخصا في حالة خطر وتغطية 5576 عملية إسعاف.