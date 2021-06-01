حوادث مرور.. وفاة 24 شخصا وجرح 1639 آخرين خلال أسبوع

سجلت الحماية المدنية، وفاة 24 شخصا وجرح 1639 آخرين في حوادث مرور عبر الوطن بالفترة من 23 إلى 29 ماي. وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة خلال هذه الفترة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة 3 أشخاص وجرح 165 آخرين.

وأضافت المصالح ذاتها، أن الحصيلة تم تسجيلها إثر وقوع 189 حوادث مرور. كما قامت وحدات الحماية المدنية من جهة أخرى بتدخلات سمحت بإخماد 1069 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت الوحدات عبر كافة التراب الوطني بـ411 عملية تحسيسية. حيث تم حثهم وذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

وتم في هذا المجال القيام بـ300 عملية تعقيم عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع. حيث خصصت المديرية العامة لهاتين العمليتين 1570 عون بمختلف الرتب بالإضافة إلى 310 سيارة إسعاف و 140 شاحنة مضخة.