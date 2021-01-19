حوادث مرور.. وفاة 25 شخصا وإصابة 1013 آخرين بجروح خلال أسبوع

لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 1013 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلتها مصالح الحماية المدنية عبر التراب الوطني.

وسجلت الحماية المدنية هذه الحصيلة، في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جانفي الجاري.

وكانت أثقل حصيلة على مستوى ولاية سطيف بوفاة 5 أشخاص واصابة 35 آخرين.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، بـ351 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية.

وفي نفس الفترة، تم تنفيذ 353 عملية تعقيم عبر الوطن من منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.