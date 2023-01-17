حوادث مرور.. وفاة 36 شخصا وإصابة 1107 آخرين بجروح خلال أسبوع

لقي 36 شخصا مصرعهم، وأصيب 1107 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 1039 حادث مرور سجلوا بمناطق مختلفة من الوطن. وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين الـ8 و 14 ينار الجاري، حسبما أوردته هذا الثلاثاء, حصيلة أسبوعية للحماية المدنية.

كما أوضح نفس المصدر، أن “أثقل حصيلة سجلت بولاية قسنطينة بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث. وجرح 49 آخرين على إثر 42 حادث مرور”.

في حين، تدخلت عناصر الحماية المدنية في نفس الفترة، لإخماد 664 حريق منها منزلية صناعية مختلفة. أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ116 حريق، تليها البليدة بـ53 حريقا وعنابة بـ33 حريقا.

وخلال نفس الفترة، قامت نفس الوحدات — يضيف المصدر ذاته– بإنقاذ 455 شخصا في خطر. و تغطية 4490 عملية إسعاف من مجموع 5062 تدخلا.