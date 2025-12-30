حوادث مرور.. وفاة 37 شخصا في أسبوع

توفي 37 شخصا وأصيب 1294 آخرون، إثر وقوع 1118 حادث مرور ، في ولايات عديدة، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر الجاري.

وأوضحت حصيلة أسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية.، اليوم الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة، بوفاة 3 أشخاص وإصابة 48 آخرين. في 32 حادث مرور.

على صعيد آخر، تمكنت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، من إخماد 475 حريقا، منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، سُجلت أهمها بولاية الجزائر (76 حريقا). البليدة (31) ووهران (29). في سياق مغاير. تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إنقاذ 512 شخصا في حالة خطرة، إلى جانب تغطية 5850 عملية إسعاف.

وفيما يتعلق بالتسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة ومسخنات الماء، قامت مصالح الحماية المدنية. بتقديم الإسعافات الأولية لـ 157 شخصا، فيما تم إحصاء 7 وفيات بكل من ولايات تيارت، الأغواط. أم البواقي، ميلة، سيدي بلعباس وسطيف.