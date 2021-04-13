حوادث مرور.. وفاة 37 شخصا وإصابة 1476 آخرون بجروح خلال أسبوع

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حوادث مرور.. وفاة 37 شخصا وإصابة 1476 آخرون بجروح خلال أسبوع
بقلم أسماء.ع

لقي 37 شخصا حتفهم فيما أصيب 1476 آخرون بجروح في 1162 حادث مرور وقع بفترة 4 و10 أفريل الجاري.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية سطيف بوفاة ثلاثة أشخاص وجرح 44 آخرين إثر وقوع 43 حادث مرور.

وسجلت وحدات الحماية المدنية، في الفترة المذكورة، 21808 تدخل، شمل مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية كحوادث المرور والحوادث المنزلية.

إضافة إلى الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

فيما يتعلق بالإجلاء الصحي، أحصت ذات المصالح 13678 تدخلا، تم من خلاله إسعاف و إجلاء 13183 جريح و مريض إلى المستشفيات.

وعلى صعيد آخر، قامت ذات الوحدات بـ893 تدخلا، سمح بإخماد 596 حريق، يتابع المصدر ذاته.


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